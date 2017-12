Hélio Castroneves vence a etapa do Texas da IRL O brasileiro Hélio Castroneves venceu na noite deste sábado o Grande Prêmio do Texas da IRL. Ele foi beneficiado por um desastroso pit stop de Sam Hornish Jr, que liderava a prova, a oito voltas do fim - o norte-americano deixou o motor de sua Penske morrer e perdeu segundos preciosos. Em segundo lugar chegou o escocês Scott Dixon, e em terceiro o inglês Dan Wheldon. Sam Hornish ficou em quarto, à frente do brasileiro Vítor Meira. O também brasileiro Tony Kanaan, que correu com um capacete em homenagem ao ciclista Lance Armstrong, heptcampeão da Volta da França, terminou em sétimo. Vítor Meira ficou em 17.º. Com a vitória, a 12ª na categoria, Hélio Castoneves ampliou sua liderança na temporada. Ele chegou aos 232 pontos, 22 a mais que Scott Dixon.