Hélio Castroneves vence concurso de dança em TV dos EUA

O piloto brasileiro de Fórmula Indy Hélio Castroneves superou a cantora britânica Melanie Brown e venceu, nesta terça-feira, o concurso "Dançando com as Estrelas", o mais popular programa da televisão norte-americana que avalia as qualidades das celebridades na dança de salão. Castroneves e sua parceira de dança Julianne Hough, atual campeã do programa, bateram a Spice Girl conhecida com Mel B e seu companheiro de prova Maksim Chmerkovskiy em uma apertada disputa na quinta temporada do programa da rede ABC. A cantora Marie Osmond e o parceiro Jonathan Roberts ficaram em terceiro. "Este é um momento extraordinário", disse Castroneves, vestindo um terno mostarda brilhante. Em uma passagem gravada mais cedo, o brasileiro disse que como piloto da Indy ele nunca poderia imaginar que gostaria da dança de salão. Helinho é bicampeão das 500 milhas de Indianápolis. A final de terça-feira contou com uma apresentação da cantora Celine Dion.