Hispania confirma Pedro de la Rosa como titular em 2012 Com a temporada 2011 da Fórmula 1 chegando ao fim - o GP do Brasil, no domingo, encerra o calendário -, as equipes já pensam no que mudar para o ano que vem. Diante disso, a Hispania anunciou nesta segunda-feira o acerto com um novo piloto para 2012: o experiente espanhol Pedro de la Rosa. Aos 41 anos, ele estava na McLaren, onde era reserva dos ingleses Jenson Button e Lewis Hamilton.