Hispania escala piloto checo para treino livre no Brasil A Hispania escalou o piloto checo Jan Charouz, de 24 anos, para disputar o primeiro treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1, na manhã desta sexta-feira, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Ele irá substituir um dos titulares da equipe, o italiano Vitantonio Liuzzi, apenas na primeira atividade do dia - na segunda sessão, Liuzzi já retoma seu posto.