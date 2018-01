História das Mil Milhas vira livro O livro definitivo sobre a história das Mil Milhas Brasileiras, a mais tradicional corrida do automobilismo brasileiro, foi lançado nesta quinta-feira no local ideal: o autódromo de Interlagos. ?Mil Milhas Brasileiras - 50 anos?, do jornalista Livio Oricchio, de O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, conta a história da corrida desde 1956 através de seus principais personagens. O jornalista especializado em automobilismo esportivo - cobre o Mundial de F-1 desde 94 para o Grupo Estado - ouviu pilotos e preparadores de carreteras, o idealizador Wilson Fittipaldi, o Barão, que assina o prefácio, até os mais recentes vencedores e participantes da corrida. No final do livro estão, ano a ano, todos os resultados das cinco décadas de Mil Milhas. E uma excelente seleção de fotos das mais incríveis máquinas de competição. Hoje, no lançamento, logo após o anúncio oficial de que a corrida, a partir do ano que vem, somará pontos para o Mundial FIA GT, o ex-piloto Camilinho Christofaro, filho do lendário Camilo Christofaro, o Lobo do Canindé, resumiu: ?Até hoje, a história das Mil Milhas só era conhecida de boca a boca. Agora ela, finalmente, tem um registro que vai preservar sua memória?. A elaboração do livro levou cerca de um ano e contou com a pesquisa do jornalista Piervi Fonseca que consultou os arquivos do Centauro Motor Clube, responsável pela organização da prova desde o seu início. ?Mil Milhas Brasileiras - 50 anos? estará a venda, sábado, no autódromo de Interlagos, durante a corrida. E, depois, chegará às livrarias.