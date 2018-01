História é atração em Silvertone A lendária Lotus 79 que deu o título mundial a Mario Andretti em 1978, a Williams FW07 usado pelo australiano Alan Jones para ser campeão em 1980, a espetacular Tyrrell P34, de seis rodas, de Ronnie Peterson, de 1976 e 1977. Mais: a Surtees TS16 usada pelo saudoso José Carlos Pace, em 1974, a McLaren M26 do título de James Hunt, em 1976, a Arrows A4, de Riccardo Patrese, de 1981, a Lotus 81 de Nigel Mansell, a Brabham BT42 com que Carlos Reutemann ganhou a primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil, não válida pelo Mundial, em 1972. Esses são exemplos de carros impecavelmente conservados que participaram de uma prova, neste domingo, depois da prova vencida por Mika Hakkinen. Boa parte do pessoal das atuais equipes foi ver aqueles modelos no grid, pintados como eram quando competiam, diferentes apenas no nome do piloto. "Carros de verdade", os definiu o chefe da equipe Prost, John Walton. Ganhou o "GP da História" o inglês Bob Berridge, pilotando a Arrows A4 que foi de Patrese.