Hockenheim renova contrato para revezar GP até 2018

A notícia significa que pelo menos mais cinco provas serão disputadas na pista alemã. Hockenheim atualmente reveza-se na organização do evento com o circuito de Nurburgring, e receberá a prova em 2010, como nos anos pares subsequentes.

Os promotores locais temiam que, por questões financeiras, o circuito não conseguisse renovar seu acordo para receber o Mundial. Mas, de acordo com a administração do autódromo, a FOA se predispôs a assinar um contrato para dividir possíveis lucros e prejuízos.

Desde a aposentadoria de Michael Schumacher, no fim de 2006, as corridas disputadas na Alemanha tiveram uma sensível queda de interesse do público. Por isso, tanto Hockenheim quanto Nurburgring já tiveram sua posição no calendário ameaçada.