Hoje é dia de 500 Milhas de Indianápolis Os pilotos brasileiros tentam hoje a sexta vitória nas 500 Milhas de Indianápolis. Tony Kanaan, com Dallara/Honda da Andretti Green, larga na pole position. A Rede Bandeirantes e Bandsports mostram a corrida ao vivo, a partir das 14 horas (horário de Brasília). As vitórias brasileiras em Indianápolis começaram em 89 com Émerson Fittipaldi, que voltou a vencer em 93. Depois Hélio Castro Neves ganhou as corridas de 2001 e 2002. E Gil de Ferran cruzou a linha em primeiro em 2003, seguido por Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. O pódio naquela ocasião teve três pilotos brasileiros. Em nenhuma das 5 conquistas, o vencedor saiu na pole. Depois de ser o mais rápido na classificação, Tony Kanaan disse apenas que pretende quebrar esse tabu. Na primeira fila, largará ao lado de Sam Hornish Jr. e Scott Sharp. "Vou largar disposto a manter a ponta no início da corrida", explicou. "Dessa forma poderei ditar o ritmo da prova. A vantagem de largar na frente é evitar os acidentes no pelotão do meio." No ano passado, Tony Kanaan ficou em 2º lugar, atrás de Buddy Rice. "Se meu carro tivesse menos pressão aerodinâmica, teria condições de brigar pela vitória", relembrou. "Agora teremos acerto diferente." Nos treinos livres, Tony Kanaan revezou-se na ponta com seu companheiro de equipe, Dan Wheldon, e com Danica Patrick, que anteontem, no Carburation Day, treino final para o acerto dos carros, foi a mais rápida. Ela larga em 4º lugar. O Brasil tem a pole e também o 33º e último lugar do grid. Felipe Giaffone, que nem disputa o campeonato da Indy Racing League deste ano, acabou sendo convidado na última hora, durante o Bump Day, e conseguiu classificar para a largada o carro da equipe A. J. Foyt. "Tudo aconteceu de repente. Em três dias, eu estava classificado para a largada", contou. Outros brasileiros do grid são Hélio Castro Neves, Vitor Meira e Bruno Junqueira.