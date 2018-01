Hoje reganhei a Áustria, diz Rubinho .. todos viveram felizes para sempre. Assim termina a fábula entre Michael Schumacher e Rubens Barrichello que começou no GP da Áustria, este ano, e teve seu desenlace neste domingo no GP dos Estados Unidos. O brasileiro recebeu de volta em Indianápolis, na 16ª e penúltima etapa do Mundial, neste domingo, o favor prestado a Michael Schumacher, companheiro de Ferrari, ainda na sexta corrida do ano, no circuito A1 Ring, quando parou seu carro próximo já da linha de chegada, para espanto de todos, a fim de deixar o alemão vencer. Agora foi a vez de Michael retribuir, embora tudo possa ter sido também um grande mal-entendido. Com a quarta vitória na temporada Barrichello garantiu o vice-campeonato. "Entrei na última curva e de repente o Michael reduziu a velocidade, emparelhamos mas ele não me olhava. Não sabia o que fazer, está me deixando passar ou não?", explicou Barrichello. "Aí ele brecou. Pensei comigo então que estava me deixando passar. Sei que muita gente vai falar muito sobre o que aconteceu, mas me sinto feliz", falou Barrichello. "Um dia vi o Ayrton Senna deixar o Gerhard Barger ultrapassá-lo também na linha de chegada (GP do Japão de 1991) e o Berger não tinha feito nada por ele. Eu hoje reganhei o GP da Áustria." Para Barrichello não há o que discutir: "Estamos zero a zero quanto a um deixar o outro passar." Segundo Schumacher , no entanto, ao menos no início da entrevista coletiva - depois mudou o discurso -, o objetivo era outro. "Cruzarmos exatamente juntos, mas acho que cometemos um erro." Os dois quase cumpriram o plano do alemão não fosse o bico do histórico modelo F2002 da Ferrari de Barrichello passar 11 centésimos de segundo antes do de Schumacher. Provavelmente não era o que o alemão esperava, daí também se acreditar em mal-entendido, em que pese a postura contrária do campeão do mundo depois. Pela primeira vez desde que a dupla Schumacher-Barrichello corre junto, o GP da Austrália de 2000, os dois tiveram liberdade para disputar a vitória. O alemão largou na pole e Barrichello em segundo. "Dei tudo o tempo todo para tentar passá-lo e depois do primeiro pit stop tive até uma chance de chegar bem perto, mas o Michael pegou um vácuo e conseguiu abrir um pouco", disse Barrichello. A maior diferença entre ambos até a 73ª e última volta não passou de 3 segundos, atribuída pelo brasileiro ao tráfego. "Quase bati algumas vezes." Os cerca de dois segundos perdidos na volta que antecedeu seu segundo pit stop (50ª) foram decisivos. Como o alemão tinha parado na volta anterior, Barrichello poderia ter deixado o box na sua frente. Os norte-americanos estão já se acostumando com festas brasileiras em Indianápolis. As duas últimas edições das 500 Milhas de Indianápolis foram vencidas por Helio Castro Neves, da Penske, e agora a prova de Fórmula 1 por Barrichello, fato lembrado pelo locutor do autódromo. Barrichello evitou depois do pódio analogias com o ocorrido na Áustria. "Não dá para comparar, o público reagiu de forma bem distinta, vi uma bandeira do Brasil enorme, linda." Ele se referia aos minutos seguidos de vaia, num coro de milhares de assobios, durante a cermonia do pódio em Spielberg, restritas a um ou outro torcedor ontem. O escocês David Coulthard, da McLaren, aproveitou bem a maior resistência dos pneus Michelin se comparados aos Bridgestone da Ferrari e fez um pit stop só. Resultado: acabou em terceiro. Juan Pablo Montoya poderia ter chegado ao pódio não fosse o trapalhão da Fórmula 1, Ralf Schumacher, não o ter colocado para fora da pista na curva 1, na segunda volta, quando rodou e bateu no companheiro de Williams. O colombiano, piloto de maior torcida em Indianápolis, acabou em quarto. Em outra corrida excelente, o italiano Jarno Trulli, da Renault, foi quinto e Jacques Villeneuve, BAR, sexto. Heinz-Harald Frentzen, que substituiu Massa na Sauber, fez muito menos que o brasileiro: 13º.