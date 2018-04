Holandês vence e Di Grassi é terceiro em prova confusa da GP2

Debaixo de chuva, o que atrasou a largada em 40 minutos, o piloto holandês Giedo van der Garde venceu neste sábado a primeira corrida da etapa da Itália da GP2. A prova em Monza foi conturbada, com acidentes, presença do safety car na pista e diversas troca de posições.

Mas Giedo van der Garde levou a melhor e acabou vencendo a prova. A segunda colocação foi do russo Vitaly Petrov, enquanto o brasileiro Lucas di Grassi terminou em terceiro lugar. Já o líder do campeonato, o alemão Nico Hulkenberg, conseguiu apenas a sexta posição na corrida em Monza.

Com esses resultados, Hulkenberg segue tranquilo na liderança da GP2, com 86 pontos. A segunda posição é de Petrov, que chegou aos 66. E Lucas di Grassi segue em terceiro, com 52 pontos, mas praticamente fora da briga pelo título - haverá apenas mais uma etapa na temporada, em Portugal.

Os outros pilotos brasileiros na GP2 não tiveram bom resultado na corrida deste sábado: Luiz Razia foi o nono colocado e Diego Nunes chegou em 11º lugar, enquanto Alberto Valério não completou a disputa. Neste domingo, o circuito de Monza recebe a segunda prova da etapa da Itália.