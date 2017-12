Homem invade pista em Barcelona Por pouco a largada do GP da Espanha não é retardada por causa da invasão de pista. Um homem dos seus trinta anos, cuja identificação a polícia apenas a fez pelas iniciais do nome, JMC, percorreu parte da reta dos boxes com uma faixa na mão. Não queria protestar contra nada, apenas fazer autopromoção. Ele foi detido pelos comissários enquanto os pilotos faziam a volta de apresentação. Seu histórico de ações do tipo é vasto, segundo apurou a investigação. Se considera um "striker" profissional.