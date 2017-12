Homem morre após ser atropelado por carro de piloto francês no Dacar

A organização do Rali Dacar informou neste sábado a morte de um homem, de 63 anos, depois de ter sido atropelado pelo piloto francês Lionel Baud (Mitsubishi) no quilômetro 82 da sétima etapa da competição, entre Uyuni, na Bolívia, e Salta, na Argentina.

"O serviço médico só pôde, infelizmente, constatar a morte da pessoa atropelada. Avisadas pela organização, as autoridades bolivianas, representadas pelo Ministério Público, foram ao local com o helicóptero da organização a fim de determinar as circunstâncias do acidente", informou a empresa Amaury Sports Organisation (ASSO) em comunicado.

Este é o segundo acidente importante da oitava edição sul-americana do Dacar. Durante o prólogo da competição, a chinesa Guo Meiling perdeu o controle de seu carro no trecho entre Rosário e Buenos Aires, deixando dez espectadores feridos.