Homenagem a Caldecott no Rali Dacar Antes da largada da 10ª etapa do Rali Dacar, nesta terça-feira, os participantes da prova fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao piloto australiano Andy Caldecott, que morreu no dia anterior, ao cair de sua moto no deserto da Mauritânia. Foi a 23ª morte de um competidor em 28 anos de história. Por causa da morte de Caldecott, a etapa desta terça-feira das motos foi cancelada. Mas os caminhões e os carros entraram em ação, no percurso de 333 quilômetros entre as cidades de Kiffa (Mauritânia) e Kayes (Mali).