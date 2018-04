Honda descarta Alonso e confirma Rubinho e Button

A Honda desmentiu nesta sexta-feira os rumores sobre a suposta contratação do espanhol Fernando Alonso, que deixou a McLaren, e confirmou o brasileiro Rubens Barrichello e o inglês Jenson Button como seus pilotos para a temporada 2008 da Fórmula 1. A informação foi dada por uma porta-voz da equipe japonesa à agência alemã de notícias DPA. Nesta quinta-feira, a revista Sport Bild afirmou que Alonso estava perto de assinar pela equipe. "A escuderia Honda está formada e confirmada, com Barrichello e Button como pilotos para 2008", comentou a porta-voz da escuderia, lembrando que este anúncio já tinha sido feito em julho. Na quinta-feira, o portal da mesma revista garantiu que Alonso tinha passado um dia inteiro na fábrica da Honda de Brackley, no Reino Unido, e inclusive chegou a fazer algumas voltas de teste com o carro. O espanhol, bicampeão mundial da F-1 em 2005 e 2006 pela Renault, rescindiu seu contrato com a McLaren,equipe que defendeu este ano, e ainda não acertou com nenhuma escuderia para 2008. Sua transferência decidirá todo o circo da categoria para a próxima temporada.