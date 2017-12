Honda deve assumir comando da BAR Mais uma montadora deverá tornar-se proprietária de equipe na Fórmula 1: a Honda. Hoje a empresa japonesa está associada à BAR, como fornecedora de motores e parceira técnica no programa de desenvolvimento do chassi. Como a partir de 2007 não mais será permitida a exposição de marcas de cigarro na F1, a British American Tobacco (BAT), proprietária da BAR, já manifestou interesse em vender seu time. E a Honda seria o seu comprador natural. Comprovada a informação, o que parece bem provável, a Honda estaria de volta à Fórmula 1 com escuderia própria. De 1964 a 1968 os japoneses disputaram 35 etapas do Mundial e venceram duas, México/1965, com o norte-americano Richie Ginther, e Itália/1967, com John Surtees. Na prática, não haveria muita diferença entre a atual estrutura da BAR e como será se a montadora japonesa assumir a equipe por inteiro. Talvez os carros ganhem ainda mais branco do que hoje, já a cor predominante, por ser a que caracteriza a montadora. Depois de um período de extraordinário sucesso quando esteve ligada à Williams e depois à McLaren, no fim dos anos 80 e início dos 90, a Honda voltou a fazer sucesso este ano. A BAR-Honda tornou-se vice-campeã entre os construtores, com 119 pontos, pior apenas que a Ferrari. Enquanto a Ford deixa a Fórmula 1, vendendo a Jaguar para a Red Bull, a Honda seria sua substituta como montadora que é dona de equipe. Dos dez times da competição, seis representam as indústrias automobilísticas: Honda-BAR, Fiat-Ferrari, Renault, BMW-Williams, Mercedes-McLaren e Toyota. Os quatro que não estão associados a elas são Sauber, Red Bull, Jordan e Minardi. Midland - A equipe do magnata russo do aço Alex Shnaider, radicado no Canadá, poderá correr com motores Ferrari quando estrear no Mundial de Fórmula 1, em 2006. As negociações já estão em curso. A empresa do italiano Gianpaolo Dallara construirá o chassi da Midland e a Ferrari, provavelmente, fornecerá o motor, que será V-8 de 2,4 litros, conforme manda o regulamento da F1 para 2006. Outra escuderia irá estrear também nesta temporada, o Team Dubai, desde já com fortes ligações com a Mercedes.