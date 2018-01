Honda domina treinos das 500 cc O piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos para o GP da Espanha, no circuito de Jerez de la Frontera, nesta sexta-feira. Ele marcou o tempo de 1:42.736 seguido dos japoneses Daijiro Katoh e Tohru Ukawa, do brasileiro Alexandre Barros e do também italiano Loris Capirossi, todos da Honda. Kenny Roberts, da Suzuki, ficou com o sexto melhor tempo. O GP da Espanha - terceira prova da temporada 2002 - será disputado no domingo.