Honda mantém Davidson como 3º piloto A Honda confirmou, nesta terça-feira, o britânico Anthony Davidson, de 26 anos, como terceiro piloto da equipe para a disputa do Mundial de Fórmula 1. Ele é piloto de testes e reserva da escuderia desde 2001. Mantido na equipe, Davidson se juntará ao também britânico Jenson Button e ao brasileiro Rubens Barrichelo, que correrá este ano pela escuderia japonesa. A Honda tenta apagar a péssima impressão do ano passado, quando terminou o Mundial de Construtores na sexta posição, com modestos 38 pontos.