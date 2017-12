Honda não prorroga contrato de Barros A Honda, através de sua equipe oficial - a HRC -, anunciou no domingo à noite que não vai prorrogar o contrato com o piloto brasileiro Alexandre Barros para a próxima temporada de MotoGP 2005. Ao mesmo tempo a escuderia japonesa confirmou no site oficial da categoria Nicky Hayden para 2005 e 2006. ?Foi um prazer trabalhar com Alex este ano e nós desejamos tudo de bom para ele. Ele e nosso time fizeram de tudo este ano e infelizmente não tiveram muito o que celebrar?, disse o diretor da equipe Satoru Horiike. Alexandre Barros terminou a temporada 2004 de MotoGP em quarto lugar, com 165 pontos. O campeão foi o italiano Valentino Rossi, com 304.