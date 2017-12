Honda quer os "segredos" de Rubinho A Honda, ex-BAR, que terá o piloto Rubens Barrichello na próxima temporada da Fórmula 1, já está pronta para arrancar ?os segredos? que o brasileiro guarda da Ferrari, sua equipe nos últimos seis anos. Kevin Taylor, designer-chefe da Honda, admite que irá questionar Rubinho sobre os segredos do sucesso da Ferrari nos últimos anos. ?Ele trabalhou na equipe mais vitoriosa da história moderna da Fórmula 1. Seríamos muito idiotas se não fizéssemos um questionário sobre o que fez a Ferrari tão vitoriosa?, admitiu. ?Não é apenas o design do carro, mas da forma como se opera?, explicou o projetista ao site da equipe Honda. ?Vamos ouvir o Rubinho para saber se existem coisas que devemos fazer, no caso de estar nos escapando. Provavelmente são pequenos detalhes e que podem fazer toda a diferença.?