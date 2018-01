Honda terá mudanças no carro para a Espanha O fraco desempenho da Honda nas duas primeiras etapas do ano levaram a direção do time japonês a estabelecer importante planejamento para a seqüência do campeonato, explicou, nesta quinta, Rubens Barrichello. ?Tenho dito, aqui, que na Ferrari há menos gente na equipe, mas todos sabem exatamente o que têm da fazer?, falou. ?Nós, hoje, temos até mais funcionários, mas às vezes não sabem direito o que devem fazer.? Estão em curso projetos paralelos de desenvolvimento do carro. Já para Barcelona, dia 13 de maio, próxima etapa depois de Bahrein, haverá uma evolução, mas será no GP do Canadá, sexto do calendário, dia 10 de junho, que Rubinho e Jenson Button vão estrear uma versão bem diferenciada do modelo RA107. ?Não será um ano perdido?, prevê Rubinho.