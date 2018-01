Hoover é punido mas não perde título A Cart decidiu punir o brasileiro Hoover Orsi por uma manobra arriscada e lhe tirou os pontos ganhos com o terceiro lugar no GP de Vancouver da Fórmula Atlantic, neste domingo. Apesar disso, ele manteve o título conquistado com duas etapas de antecedência. Como perdeu os 14 pontos ganhos em Vancouver, Hoover caiu de 171 para 157. O segundo colocado na temporada, o canadense David Rutledge, tem apenas 113, depois do 9º lugar neste domingo, e só poderia se igualar ao brasileiro nas duas etapas restantes. Mas, no critério de desempate, Hoover leva vantagem. Por isso, o título está garantido. Segundo comunicado oficial da Cart, que organiza a Fórmula Atlantic e também a Indy, Hoover foi punido após uma manobra de ?injustificável risco? durante a prova deste domingo. Na ocasião, ele estava disputando posição justamente com Rutledge, na 21ª volta das 38 da corrida.