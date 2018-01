Hoover Orsi é o pole na Stock Car Hoover Orsi conseguiu a pole position na primeira etapa do campeonato 2005 da Stock Car, neste sábado, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele fez o tempo de 1m38s791 no treino classificatório e larga em primeiro lugar na corrida que começa às 13 horas de domingo, com transmissão ao vivo da SporTV. A grande novidade da Stock Car nesta temporada, que terá um total de 12 etapas, é a estréia da Mitsubishi, divindindo os carros da categoria com a Chevrolet. Mas a Mitsubishi ainda está se adaptando à categoria. Tanto que o melhor colocado no grid, dos dez carros da empresa japonesa, foi Pedro Gomes, em 6º lugar. Confira como ficou o grid de largada: 1º Hoover Orsi (Chevrolet) - 1m38s791 2º Cacá Bueno (Chevrolet) - a 0s046 3º David Muffato (Chevrolet) - a 0s055 4º Thiago Camilo (Chevrolet) - a 0s168 5º Giuliano Losacco (Chevrolet) - a 0s231 6º Pedro Gomes (Mitsubishi) - a 0s327 7º Ruben Fontes (Chevrolet) - a 0s362 8º Ingo Hoffmann (Mitsubishi) - a 0s372 9º Luciano Burti (Chevrolet) - a 0s512 10º Rodrigo Sperafico (Chevrolet) - a 0s513 11º Nonô Figueiredo (Chevrolet) - a 0s640 12º Valdeno Brito (Mitsubishi) - a 0s655 13º Popó Bueno (Chevrolet) - a 0s726 14º Gualter Salles (Chevrolet) - a 0s789 15º Allam Kodhair (Chevrolet) - a 0s809 16º Duda Pamplona (Mitsubishi) - a 0s824 17º Chico Serra (Chevrolet) - a 0s844 18º Thiago Marques (Chevrolet) - a 0s966 19º Beto Giorgi (Chevrolet) - a 0s967 20º Guto Negrão (Chevrolet) - a 0s992 21º Alceu Feldmann (Chevrolet) - a 1s034 22º Carlos Alves (Chevrolet) - a 1s211 23º Henrique Favoretto (Chevrolet) - a 1s227 24º Antonio Jorge Neto (Chevrolet) - a 1s231 25º Ricardo Maurício (Chevrolet) - a 1s254 26º Adalberto Jardim (Mitsubishi) - a 1s270 27º Fabio Carreira (Mitsubishi) - a 1s273 28º Reck Jr. (Chevrolet) - a 1s276 29º Christian Fittipaldi (Mitsubishi) - a 1s431 30º Mateus Greipel (Chevrolet) - a 1s630 31º Luis Carreira Jr.(Chevrolet) - a 1s698 32º Neto De Nigris (Mitsubishi) - a 1s726 33º Diogo Pachenki (Chevrolet) - a 1s943 34º Tom Stefani (Chevrolet) - a 2s114 35º Felipe Maluhy (Mitsubishi) - a 2s239 36º Raul Boesel (Chevrolet) - a 4s628 37º Luis Garcia Jr (Chevrolet) - a 5s039