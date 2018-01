Hoover Orsi ganha com bandeira vermelha O piloto Hoover Orsi venceu o GP largou na pole e venceu a etapa de São Paulo da Stock Car Brasil, neste domingo, no Autódromo de Interlagos. A vitória, porém, foi garantida porque a corrida terminou com bandeira vermelha justamente na última volta, devido a um acidente. Com a vitória, Orsi sobe na classificação de pilotos da 12.ª para a terceira posição. O líder continua sendo Cacá Bueno, com 82 pontos, que mesmo tendo largado na 39.ª e última posição conseguiu terminar na quinta colocação. A melhor volta na prova foi de Thiago Camilo, logo na segunda, com o tempo de 1min40s220, a uma média de 154,78 km/h. O motivo da bandeira vermelha foi um acidente com Giuliano Losacco, Ingo Hoffman e Luciano Burti na última volta. Ele bateu na reta principal do circuito paulista e foi rapidamente atendido. ?O Duda Pamplona fez uma manobra na minha frente e eu acabei batendo no Ingo, daí o Giuliano acabou acertando ele?, explicou Burti. A próxima etapa é no dia 24 de julho, em Curitiba (PR). Confira os quinze pilotos que pontuaram na prova: 1.º - Hoover Orsi (NasrCastroneves/C), 44min54s872; 2.º - Pedro Gomes (Katalogo/M), a 1s270; 3.º - Duda Pamplona (Officer-Plampona?s/M), a 5s519; 4.º - Ricardo Maurício (L&M/C), a 6s807; 5.º - Cacá Bueno (Petrobrás-Action Power/C), a 6s282; 6.º - Luciano Burti (Eurofarma-RC/C), a 7s634; 7.º - Alceu Feldmann (Neo Química-Boettger/C), a 7s727; 8.º - Chico Serra (Bassani-RC3/C), a 8s208; 9.º - Christian Fittipaldi (Terra-Avallone/M), a 8s372; 10.º - Felipe Maluhy (Terra-Avallone/M), 8s652; 11.º - Giuliano Losacco (Medley-A. Mattheis/C), a 8s927; 12.º - Ingo Hoffmann (AMG-Filipaper/M), a 9s278; 13.º - David Muffato (Neo Química-Boettger/C), a 11s122; 14.º - Sandro Tannuri (AMG-Filipaper/M), a 11s541; 15.º - Raul Boesel (RR Embratel 21/C), a 11s911. A classificação do campeonato de pilotos é (apenas os dez primeiros): 1.º - Cacá Bueno, 82 pontos; 2.º - Giuliano Losacco, 39; 3.º - Hoover Orsi, 37; 4.º - Luciano Burti, 35; 5.º - Duda Pamplona, 33; 6.º - Nonô Figueiredo, 30; 7.º - Rodrigo Sperafico, 28; 8.º - Thiago Camilo, 25; 9.º - Antônio Jorge Neto, 25; 10.º - Ricardo Maurício, 24. Obs.: C - chassi Chevrolet / M - chassi Mitsubishi.