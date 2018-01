Hoover Orsi vence na Fómula Atlantic Na preliminar do GP de Cleveland de Fórmula Indy, o piloto brasileiro Hoover Orsi venceu a corrida válida pelo campeonato de Fórmula Atlantic, somou 21 pontos (20 pela vitória e um pelo maior número de voltas lideradas - 20) e voltou a liderar a classificação, com 74 pontos - dois a mais que o canadense David Rutledge, da Lynx, que terminou em sexto. O terceiro colocado é o norte-americano Tony Ave, com 53. A próxima etapa será em Toronto, daqui a duas semanas. Hoover, da equipe Hylton, largou em segundo e assumiu a liderança na primeira curva. Mas ainda na primeira volta perdeu três posições. A partir daí, começou a fazer uma corrida de recuperação e, apesar da chuva forte que começou a cair no início da prova, não cometeu nenhum erro. Teve uma grande atuação e foi aplaudido na sala de imprensa ao cruzar a linha de chegada - nenhum outro jornalista é brasileiro. Hoover teve de lutar pela vitória até a última volta, quando o norte-americano Joey Hand, da DSTP, conseguiu ultrapassá-lo. Mas ele deu o troco logo em seguida e garantiu a vitória, depois que os dois andaram por um bom tempo lado a lado, com as rodas coladas. Por pouco não se tocaram. Hoover contou que a principal dificuldade na volta final foi que seu carro estava ´saindo´ muito na entrada das curvas, o que facilitava a aproximação do adversário. Além de dizer que a disputa na última volta "foi bem legal", ele elogiou a atitude de Hand, que "é um piloto muito bom e limpo": "Se quisesse, ele poderia ter me jogado na grama."