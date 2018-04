Hopkins faz pole provisória em Motegi O piloto norte-americano John Hopkins, da Suzuki, conquistou nesta sexta-feira a pole provisória do GP do Japão ao registrar o tempo de 1:47.230. Ele ficou à frente do líder da temporada, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, e do japonês Makoto Tamada, da Honda. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) fez o sétimo tempo. Confira a ordem dos tempos: 1) John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1:47.230 2) Valentino Rossi (Itália/Yamaha) - 1:47.275 3) Makoto Tamada (Japão/Honda) - 1:47.650 4) Max Biaggi ( Itália/Honda) - 1:47.814 5) Loris Capirossi (Itália/Ducati) - 1:47.886 6) Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 1:47.929 7) Alex Barros (Brasil/Honda) - 1:47.963 8) Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1:48.071 9) Troy Bayliss (Austrália/Ducati) - 1:48.174 10) Sete Gibernau (Espanha/Honda) - 1:48.195 11) Colin Edwards (EUA/Honda) - 0.991 12) Marco Melandri (Itália/Yamaha) - 1.195 13) Carlos Checa (Espanha/Yamaha) - 1.428 14) Neil Hodgson (Grã-Bretanha/Yamaha) - 1.498 15) Norick Abe (Japão/Yamaha) - 1.501 16) Tohru Ukawa (Japão/Honda) - 1.644 17) Alex Hofmann (Alemanha/Kawasaki) - 1.655 18) Ruben Xaus (Espanha/Ducati) - 1.804 19) Shinya Nakano (Japão/Kawasaki) - 1.973 20) Olivier Jacque (França/Moriwaki) - 2.315 21) Jeremy McWilliams (Grã-Bretanha/Aprilia) - 2.470 22) Nobuatsu Aoki (Japão/Proton) - 4.488 23) Shane Byrne (Grã-Bretanha/Aprilia) - 4.698 24) - Youichi Ui (Japão/Harris WCM) - sem tempo