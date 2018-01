Hornish ganha em Chicago e lidera IRL O norte-americano Sam Hornish Jr. ganhou neste domingo o GP de Chicago e ficou perto do bicampeonato da Indy Racing League. Ao superar seus compatriotas Al Unser Jr. e Buddy Lazier, segundo e terceiro colocados, respectivamente, ele assumiu a liderança do campeonato, faltando apenas a etapa de Forth Worth (Texas), no próximo domingo, para definir o campeão. O brasileiro Hélio Castro Neves caiu para a segunda posição na classificação geral, ao chegar em quarto lugar na prova. As voltas finais da corrida de Chicago foram emocionantes. Os 10 primeiros não distanciaram-se mais de poucos metros um do outro. Sam Hornish Jr. cruzou a linha de chegada a apenas 0s0024 de vantagem sobre Al Unser Jr., conquistando a vitória mais apertada da história da IRL. Além disso, a diferença do primeiro colocado para o décimo, Dan Wheldon, foi de 938 milésimos de segundo. Agora, Sam Hornish Jr. tem 481 pontos, contra 469 de Helinho. O brasileiro Gil de Ferran também tem chances de ser campeão, apesar do violento acidente que sofreu no GP de Chicago. Ele bateu seu carro no muro na 52ª das 200 voltas da prova, ficou momentaneamente desacordado ao sofrer uma concussão cerebral, mas passa bem após ser levado para o hospital - ficará em observação até segunda-feira. Assim, está com 443 pontos e ocupa a terceira colocação no campeonato. Entre os outros pilotos brasileiros da categoria, Felipe Giaffone chegou em 6º lugar na prova, mas deu adeus à disputa do título - ocupa a quarta colocação no campeonato, com 419 pontos. Vitor Meira ficou em 8º e Raul Boesel em 12º. Já Airton Daré não completou a corrida. Confira a classificação do GP da Chicago da IRL: 1º Sam Hornish Jr. - 2h04m39s5354 2º Al Unser Jr. - a 0s0024 3º Buddy Lazier - a 0s0596 4º Hélio Castro Neves - a 0s1072 5º Eddie Cheever Jr. - a 0s1584 6º Felipe Giaffone - a 0s5240 7º Scott Sharp - a 0s7270 8º Vitor Meira - a 0s8735 9º Buddy Rice - a 0s8857 10º Dan Wheldon - a 0s9387 11º Raul Boesel - a 1s1150 12º Alex Barron - a 1 volta 13º Will Langhorne - a 20 voltas 14º George Mack - a 20 voltas