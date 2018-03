Hornish Jr. é o mais rápido em Michigan O novo motor Chevrolet surpreendeu nesta sexta-feira, nos primeiros treinos para o GP de Michigan, décima etapa da Indy Racing League. Ajudou ao norte-americano Sam Hornish Jr., atual bicampeão da categoria, a fechar o dia com o melhor tempo. Hornish marcou 32s1977 na pista oval de 2 milhas, um dos superspeedway do calendário. O melhor brasileiro foi Hélio Castro Neves, da Penske (Dallara/Toyota), em sétimo, com 32s4920. O norte-americano alcançou média de 358,801 km/h em sua volta mais rápida e comemorou. ?Após os testes que fizemos com o novo motor (denominado Gen IV), estávamos otimistas. Já sabia que ele nos daria o que era preciso para ficarmos no pelotão da frente. Espero que esse rendimento continue bom no restante do fim de semana?, disse o piloto da Panther (corre com chassis Dallara), que nas etapas anteriores vinha levando o carro no ?braço? e está apenas em oitavo lugar no campeonato, com 186 pontos, bem distante do líder Tony Kanaan, que soma 303. O sueco Kenny Brack, da Rahal (Dallara/Honda) ficou em segundo, com 32s2894. O terceiro foi o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi (G Force/Toyota), com 32s5751. Tony Kanaan, da Andretti/Green (Dallara/Honda) ficou apenas em décimo, com 32s5751. Gil de Ferran, da Penske (Dallara/Toyota), foi o 11º, com 32s6085, e Vitor Meira, da Menards, com chassis Dallara e a versão antiga do motor Chevrolet, terminou o dia em 17º, com 32s8296. Neste sábado, será definido o grid de largada para a corrida, que será disputada em 400 milhas.