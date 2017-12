Hornish Jr. ganha GP de Kentucky da IRL Um bicampeão jamais deve ser desprezado e o norte-americano Sam Hornish Jr. mostrou isso neste domingo, no GP de Kentucky. Além de vencer a corrida, 12ª do campeonato, com incrível facilidade, o piloto da equipe Panther entrou na briga pelo título. O melhor brasileiro foi Hélio Castro Neves, da Penske, em quinto. Hornish Jr. não vinha sendo colocado na lista dos pilotos que brigariam pelo campeonato porque o motor Chevy, que equipa seu carro, não era páreo para os Toyota e os Honda na primeira metade da temporada. Mas a partir de Michigan, quando a fábrica colocou à sua disposição uma nova versão do propulsor, o Gen IV, seu desempenho melhorou. No Kentucky Speedway, deu um banho. Largou na pole e liderou 181 das 200 voltas da corridas (ganhou, assim, 52 pontos, dois por ter liderado o maior número de voltas). Sua supremacia foi tamanha que, no giro 92, chegou a colocar uma volta sobre Gil de Ferran, então quarto colocado. Hornish Jr. completou a prova em 1h29min44s6120. O neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, foi segundo e o americano Brian Hertha, da Andretti/Green, foi o terceiro. Tony Kanaan (Andretti/Green), que largou em 11º e terminou em sexto, manteve a liderança do campeonato, com 385 pontos. Helinho subiu para segundo, com 377. Scott Dixon agora está em terceiro (373) e Gil, nono neste domingo, caiu para quarto (372). Hornish é quinto, com 308. "Está bem atrás, mas não podemos nos esquecer do que ele é capaz?, disse Helinho. O próximo GP será domingo, em Nazareth. Calendário - Neste domingo, foi divulgado o calendário de 2004. A novidade é Milwaukee, que substitui o GP de Saint Louis. As 500 Milhas de Indianápolis serão em 30 de maio.