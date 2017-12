Hornish Jr. vence mais uma na IRL O norte-americano Sam Hornish Jr. confirmou neste domingo que a equipe Panther é mesmo a melhor da Indy Racing League no momento. Ele venceu o GP de Fontana, terceira etapa do campeonato, e aumentou ainda mais sua vantagem na liderança da competição. Atual campeão da categoria, Hornish Jr. tem 141 pontos, contra 115 do brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, quinto colocado na prova. O norte-americano Jacques Lazier (Menards) chegou em segundo lugar neste domingo, enquanto o francês Laurent Redon (equipe Mi-Jack) surpreendeu com a terceira posição. O melhor brasileiro em Fontana foi Gil de Ferran, da Penske, quarto colocado. Felipe Giaffone, da MoNunn, terminou em sexto lugar. Airton Daré, da A. J. Foyt, foi o 13º colocado. O GP de Fontana foi disputado em 400 milhas no superspeedway de 2.029 milhas (3.264 metros) e Hornish Jr. fez uma corrida cerebral. Procurou poupar o carro, para chegar em condições de lutar pela vitória nas últimas voltas. A tática deu certo. Ele ultrapassou Lazier quase ao final da prova e garantiu seu segundo triunfo no ano - já havia vencido a primeira etapa, disputada no oval de Homestead. Hornish Jr. completou a prova em 2h13min49s210 (média de 288,566 km/h), com vantagem de 0s028 para Lazier. A prova teve apenas 4 bandeiras amarelas, todas relativamente curtas. As mais demoradas aconteceram por causa do estouro do motor do carro do japonês Shigeaki Hattori e depois de uma batida entre o sul-africano Thomas Schekter e o japonês Hideki Noda. Hornish Jr. chegou a Fontana com apenas quatro pontos de vantagem sobre Hélio Castro Neves e nove à frente de Gil. Agora, sua diferença é de 26 para Helinho e de 29 para Gil, que tem 112. Apesar de o campeonato estar apenas no início - foram disputadas apenas três provas - , tudo indica que a luta pelo título será entre esses três pilotos. Felipe Giaffone tem 65 pontos na classificação e Airton Daré, 55. Agora, a IRL terá um "descanso?? de praticamente um mês. A próxima etapa do campeonato será no dia 21 de abril, em Nazareth, numa corrida de 190 milhas. Confira a classificação da prova: 1º Sam Hornish Jr. - 2h13m49s2106 2º Jaques Lazier - a 0s0281 3º Laurent Redon - a 6s4708 4º Gil de Ferran - a 6s5269 5º Hélio Castro Neves - a 6s7307 6º Felipe Giaffone - a 6s7512 13º Airton Daré - a 1 volta