Hornish vence etapa do Texas na F-Indy; Kanaan é o 2.º

Depois de largar na segunda colocação, Sam Hornish Jr. (Penske) garantiu na noite deste sábado (horário de Brasília) a vitória do Grande Prêmio do Texas da IRL IndyCar Series. O piloto norte-americano completou a prova com o tempo de 1h52min15s depois de liderar 159 das 228 voltas completadas. A segunda colocação ficou com o brasileiro Tony Kanaan (Andretti Green). A americana Danica Patrick (AG) completou o pódio na terceira posição, duas à frente do brasileiro Vitor Meira (Panther). O escocês Dario Franchitti (Andretti Green) cruzou a linha de chegada em quarto e manteve a liderança do campeonato. Já Hélio Castroneves (Penske) abandonou na volta 197. "É muito bom estar no círculo da vitória; Não tivemos necessariamente má sorte [nas etapas anteriores]. As coisas só não estavam do nosso lado", comentou Hornish. "Tenho dito a temporada toda: ´estamos aqui´. O carro estava muito bom e só precisávamos que nada estivesse contra nós", acrescentou. "Foi uma noite de grandes emoções. Poupei ao máximo o meu carro para o final e tentei de todas as maneiras ultrapassar o Hornish, mas estávamos no mesmo ritmo. Foi uma grande etapa para mim e para minha equipe, pois assumimos as duas primeiras posições na tabela. Estou feliz pelo campeonato", analisou Kanaan. Com o resultado da corrida, Franchitti segue na primeira colocação do campeonato com 253 pontos, 12 à frente de Kanaan. Em terceiro está Scott Dixon (Ganassi) com 234. Castroneves é o sexto, com 202. A próxima etapa da IndyCar acontece no dia 24 de junho, no circuito de Iowa, no Estados Unidos.