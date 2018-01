Após acidente, filho de Piquet recebe alta de hospital em Goiânia

Pedro Piquet, filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, recebeu alta médica nesta segunda-feira e deixou o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) quase 24 horas depois do susto sofrido no domingo. O boletim divulgado na manhã desta segunda confirmou a liberação do piloto após o grave acidente sofrido na quinta etapa da Porsche GT3 Cup.

O carro de Pedro Piquet foi tocado por Rodrigo Baptista durante a prova, acabou indo para a grama e capotou, dando diversos giros no ar. "Pedro passou por tomografia, raio-x e não teve fraturas constatadas”, afirmou Dino Altmann, diretor médico da Porsche GT3 Cup Challenge, logo após o ocorrido. Pedro, que deixou a pista consciente, foi removido de ambulância do Autódromo Internacional de Goiânia e levado diretamente ao hospital.

Inicialmente, o hospital garantiu que tudo não passara de um susto e que os exames não haviam apontado qualquer lesão mais grave. Este último boletim, no entanto, revelou a existência de uma "pequena fratura na mão esquerda e um leve trauma pulmonar".

No domingo, o filho de Piquet também fez questão de tranquilizar seus fãs ao postar uma foto no Instagram com vários hematomas no rosto. "Tudo certo pessoal, pequeno susto, estou ótimo aqui. Obrigado por todo o apoio", escreveu.