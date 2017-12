Hulkenberg ajuda Alemanha a reassumir liderança da A1GP A Alemanha, com o piloto Nico Hulkenberg, reassumiu neste domingo a liderança da A1GP , na quarta etapa, em Sepang, na Malásia. A equipe soma 37 pontos seguida da Grã Bretanha (31) e França (24). O Brasil é o 16.º, com cinco pontos. O alemão Hulkenberg terminou em segundo lugar na primeira prova (sprint race), vencida pelo suíço Neel Jani, piloto da Toro Rosso na Fórmula 1. Já o Brasil não marcou pontos, porque Raphael Matos se envolveu em um acidente com Tomas Enge e Enrico Toccacelo logo na primeira volta e teve de largar em 19.º na segunda corrida (feature race) - aí seu motor começou a falhar na segunda volta. Depois da segunda corrida, na qual o brasileiro cruzou linha de chegada em 18.º , o Brasil foi desclassificado por ter feito ?pit stop? fora do tempo permitido. Raphael Marques e Emerson Fittipaldi não esconderam a decepção. ?Viemos aqui para somar pontos, mas tivemos problemas com o carro o tempo todo. Larguei muito atrás na segunda corrida e não conseguia enxergar nada?, explicou o piloto brasileiro. F-3 Sul-Americana Clemente Faria Jr. venceu a penúltima etapa da temporada, neste domingo, no autódromo de Interlagos. O pódio foi completado por Luiz Razia, que abriu seis pontos de vantagem na liderança do campeonato, e só pode ser alcançado por Mario Moraes, que terminou em quinto.