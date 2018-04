Hulkenberg minimiza trocas de equipe na Fórmula 1

HINWIL - Nico Hulkenberg terá mais um ano de novidades na Fórmula 1. Perto de disputar sua terceira temporada completa, o alemão competirá na categoria pela terceira equipe diferente em 2013. O piloto, que já defendeu as cores de Williams e Force India, vai guiar desta vez o carro da Sauber.

As constantes trocas de equipe, contudo, parecem não incomodar o piloto. "Nem sempre tive escolha [para fazer a mudança], com exceção desta transferência para a Sauber. No fim de 2010, eu fui meio que obrigado a trocar de time. Confrontado com estas situações, você tem que simplesmente aceitar o trabalho que aparecer", afirmou o alemão.

Na Sauber, Hulkenberg acredita que não deverá ter dificuldades para se adaptar. "Alguns procedimentos nas equipes são parecidos, embora há sempre diferenças nos detalhes, que você tem que se acostumar. Acho que posso dizer que estou em uma nova fase de aprendizado", declarou. "O mais difícil será lembrar o nome de todo mundo. Mas é um processo que leva um pouco de tempo".

Em sua nova equipe, o alemão viverá também uma situação diferente em relação ao seu companheiro de time. Como o mexicano Esteban Gutiérrez é um dos novatos da temporada, Hulkenberg será considerado o líder da Sauber nas pistas do circuito.

O alemão, porém, não acredita que a diferença de experiência pesará em sua responsabilidade. "O fato de as pessoas me apontarem como o líder da equipe não muda muita coisa. Na Sauber, os dois pilotos recebem o mesmo equipamento e o mesmo tratamento. Apenas vou trabalhar duro com Esteban para fazer a equipe crescer".