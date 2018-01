Hülkenberg será parceiro de Vettel na Corrida dos Campeões

Mais um piloto da Fórmula 1 confirmou presença na Corrida dos Campeões, que será disputada no Estádio Olímpico de Londres, entre 20 e 21 de novembro. O alemão Nico Hülkenberg, anunciado nesta terça-feira, vai integrar o time do compatriota Sebastian Vettel na disputa. A competição terá ainda o australiano Daniel Ricciardo e David Coulthard, ex-piloto da F-1.

Hülkenberg, que venceu as 24 Horas de Le Mans neste ano, já entra na disputa com favoritismo por formar dupla com Vettel, no famoso Time da Alemanha. Veterano da competição, Vettel já obteve seis títulos, entre 2007 e 2012, todos ao lado de Michael Schumacher, heptacampeão da F-1.

"Este ano está sendo muito bom até agora para mim e estou empolgado para fazer minha estreia na competição. Sempre quis disputar a corrida, mas nunca deu certo. Estou muito feliz e ansioso para a prova", declarou Hülkenberg.

O piloto da Force India disse estar honrado por ocupar lugar que já foi de Schumacher na prova. "Estou obviamente dando um grande passo para substituir Michael Schumacher, o que é uma grande honra. Estou otimista e acho que será divertido competir com Sebastian [Vettel] no Time da Alemanha."

A prova também terá dois representantes da motovelocidade: o espanhol Jorge Lorenzo, atual líder da MotoGP, e o australiano Mick Doohan, campeão na categoria por cinco vezes, entre 1994 e 1998. Outros confirmados são o dinamarquês Tom Kristensen e o norueguês Petter Solberg.