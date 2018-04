Hulkenberg vence mais uma e dispara na ponta da GP2 O alemão Nico Hulkenberg ficou mais perto do título da GP2 neste domingo ao vencer a segunda prova do final de semana, em Valência, na Espanha. O piloto, que venceu quatro das últimas seis corridas, disparou na liderança do campeonato, faltando apenas três etapas para o fim da temporada.