Hungria vai pagar para ter piloto na F1 Ferenc Gyurcsany, ministro dos Esportes da Hungria, confirmou nesta segunda-feira que o governo de seu país investirá US$ 4 milhões para permitir que Zsolt Baumgartner, de 23 anos, possa ser um dos pilotos da Minardi em 2004. Para administrar a verba, será criada uma empresa junto com Tamas Frank, empresário do piloto. Baumgartner fez duas corridas com a Jordan em 2003.