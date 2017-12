Ímola deve ficar fora do calendário da F-1 Não se trata do calendário definitivo, mas em função desta sexta-feira Tony George ter confirmado a data de 20 de junho para o GP dos Estados Unidos de 2004, e como se sabia que Bahreim será a terceira prova do ano, dia 4 de abril, já é possível montar o quebra-cabeças. Se a Bélgica voltar ao Mundial, como parece ser o caso, o GP de San Marino, em Ímola, estará fora da Fórmula 1. O campeonato terá 17 etapas. A corrida de Interlagos deve mesmo ir mais para o fim do ano. Em março: duas provas, Austrália dia 7 e Malásia 21; abril: Bahreim, 4 e Europa (Nurburgring), 25; maio: Espanha, 9 e Mônaco, 23; junho: Canadá, 6 e Estados Unidos, 20; julho: França, 4, Grã-Bretanha, 11 e Alemanha, 25; agosto: Hungria, 15 e Bélgica, 29; setembro: Itália, 12 e Brasil, 26; outubro: China, 10 e Japão, 24.