Ímola oferece acomodação pífia à imprensa Para quem acredita que tudo fora do Brasil é um modelo de perfeição: os organizadores da prova de Ímola instalam grupos de quatro jornalistas nas mesas de 1,20 m de extensão por 0,80 m de largura na sala de imprensa. O espaço entre as filas de mesas é pouco superior a um metro. Não há espaço para sequer deslocar-se sem que vários jornalistas tenham de sair do lugar para dar passagem aos colegas. O banheiro para atender cerca de 600 jornalistas tem cerca de 5 metros por 1,5. São três áreas reservadas, sem vaso sanitário porque apresentam apenas um buraco no chão, como na Roma antiga.