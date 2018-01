Imprensa alemã reverencia Schumacher Os jornais alemães deram grande destaque à quase conquista do sexto título mundial, o que deverá acontecer, salvo uma enorme surpresa, dia 12 no GP do Japão, em Suzuka, encerramento da temporada. "Schumi, esta é a sua maior vitória" traz em manchete o Bild. A 70ª da impressionante carreira. "Deus da Chuva" é o título de outra reportagem do diário. "Toda a Alemanha te saudará em duas semanas se você vencer o campeonato" diz o texto. O Die Welt destacou: "A um ponto da história." Depois lembra que se Schumacher for campeão será o maior de todos os tempos, já que com seis títulos ficaria um a frente de Juan Manuel Fangio, o lendário argentino, com cinco.