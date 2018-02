Imprensa austríaca põe Fisichella como titular na Force India

De acordo com o diário austríaco Kronen Zeitung, o piloto italiano Giancarlo Fisichella correrá na equipe Force India (antiga Spyker) na temporada 2008 da Fórmula 1. Ele será o companheiro do alemão Adrian Sutil. As negociações entre Fisichella e a equipe teriam se concluído nesta semana - o italiano, que perdeu o emprego na Renault com a chegada de Fernando Alonso e Nelsinho Piquet, inclusive já fez testes pela equipe indiana. Além de Fisichella, o outro candidato à vaga de titular na Force India era o austríaco Christian Klien, mas ele não teria chegado a um acordo com Vijay Mallya, dono da escuderia. Para o empresário de Sutil, Manfred Zimmermann, Fisichella será um bom companheiro. "Ele é um piloto rápido e tem experiência. Sutil teria muito a aprender com ele."