Imprensa diz que Frentzen corre dia 29 O piloto alemão Heinz-Harald Frentzen vai mesmo substituir o brasileiro Felipe Massa no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, dia 29 de setembro, em Indianápolis, segundo informação da agência italiana de notícias Ansa divulgada nesta quarta-feira. De acordo com a agência, o dono da equipe, Peter Sauber, decidiu substituir o piloto brasileiro, depois da punição imposta pela FIA. A entidade anunciou na véspera que Massa terá de perder 10 posições em relação ao que conseguir nos treinos classificatórios de Indianápolis por ter realizado manobra ?extremamente perigosa? no último GP de Monza. No entender dos inspetores da FIA, Massa teria cometido um erro grave ao fazer zigue-zague na pista assim que conseguiu ultrapassar Pedro de La Rosa (Jaguar). Para Sauber, a punição compromete os planos da equipe, que luta para conservar a quinta posição no Mundial de Construtores, com 11 pontos. Frentzen rescindiu contrato com a Arrows e já tinha acertada sua transferência para a Sauber a partir de 2003.