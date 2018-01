Imprensa espanhola exalta Alonso A conquista do título mundial de Fórmula 1, no GP Brasil, por Fernando Alonso foi muito exaltada por toda a imprensa espanhola nesta segunda-feira. Todos os meios de comunicação do país dão destaque para o feito inédito obtido pelo piloto da Renault. ?Campeão?, ?Toureiro? são as principais manchetes dos dois principais jornais da Espanha: As e Marca. Fotos enormes na primeira página deram a dimensão da importância do feito de Fernando Alonso para o país. Outro fato noticiado com muito destaque pela imprensa espanhola é a quebra do recorde do piloto mais jovem a conseguir o título da F-1. Com 24 anos, Alonso superou o brasileiro Emerson Fittipaldi, campeão em 1972 com 25 anos.