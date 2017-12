Imprensa estrangeira questiona erro de Massa

A imprensa internacional questionou nesta segunda-feira o erro do brasileiro Felipe Massa no GP do Canadá, sem criticá-lo demais, mas também sem isentá-lo de culpa. O diretor-geral da Ferrari, Jean Todt, definiu o ocorrido assim: "50% foi responsabilidade nossa, da equipe, por não avisá-lo, 50% ele próprio." Nesta segunda, Massa reiterou seu protesto ao regulamento do safety car, razão de várias punições na prova de Montreal, como a própria exclusão do brasileiro na prova. Agora, o farol vermelho de entrada de box só muda para verde depois que todos os competidores estiverem alinhados atrás do safety car e respeitando a ordem de classificação na corrida. Já o sinal vermelho na saída de box apenas muda para verde depois que todo o grupo de carros atrás do safety car cruzar a linha de chegada. Massa levou seu carro para a saída de box sem observar o farol. Ele apenas viu os comissários agitarem a bandeira amarela, não observou ninguém na pista e deixou a área de box. O italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, fez o mesmo. Com isso, os dois foram excluídos da corrida por desrespeito a uma norma de segurança. Já no caso de Alonso, como não respeitar a luz vermelha de entrada do box é considerada uma infração desportiva, recebeu como punição apenas o stop and go de 10 segundos. "Isso faz algum sentido? O que eles queriam que eu fizesse, permanecesse parado enquanto a corrida prosseguia?", questionou Massa.