Imprensa européia consagra Alonso Fernando Alonso, o piloto espanhol de 21 anos da Renault, ganhou nesta segunda-feira elogios da imprensa especializada de toda a Europa, não só pelo segundo lugar conquistado no GP disputado em Barcelona, mas pelas suas atuações em todas as provas desta temporada. "Os fãs da Fórmula 1 deveriam dar graças a Alonso. Ele conseguiu manter a emoção no GP de Barcelona e a ilusão de que podia bater a inalcançável Ferrari de Michael Schumacher", afirma o Liberation, da França. Na Alemanha, o triunfo de Michael Schumacher com sua nova Ferrari ganhou a maior parte dos elogios, mas a façanha de Alonso não passou despercebida. "Alonso está em condições de perseguir Schumacher", publica o Sueddeutsche Zeitung. O Hamburger Abendblatt é claro: "Alonso é o Schumacher do futuro." Porém, os maiores elogios vieram da Espanha. "Banho de glória" é a manchete do Marca. "Mágico Alonso", afirma o As. "Impressionante Alonso", escreve El País. O empresário do piloto, Adrián Campos, é mais comedido: "Alonso lutará pelo título mundial, mas não este ano." Mas o piloto diz que pode ser competitivo em todos os circuitos.