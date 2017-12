Imprensa exalta feito de Hamilton no Canadá

O inglês Lewis Hamilton (McLaren) foi eleito pela imprensa britânica nesta segunda-feira como o "novo herói nacional", depois de vencer no domingo a sua primeira corrida na carreira, no Grande Prêmio do Canadá, com apenas 22 anos. O diário The Times exalta o desempenho de Hamilton, líder do Mundial de Fórmula 1, e o chama de "rei das pistas e herói britânico". Aliás, no mesmo veículo, Simon Barnes, um dos colunistas mais populares de automobilismo no Reino Unido, analisa o desempenho do ingês em Montreal como uma "inevitável superioridade demonstrada na classificação para a prova". Para Barnes, o domínio de Hamilton no GP começou quando ele surpreendeu a todos e tirou a pole de seu companheiro de escuderia, o espanhol Fernando Alonso, dando, finalmente, a vantagem que ele precisava para poder mostrar tudo o que sabe para o bicampeão mundial. O jornalista britânico comparou a "extrema segurança" do piloto inglês com grandes nomes do esporte, como Tiger Woods, Zinedine Zidane, Cuyff e Federer, porém, deste último, "só quando não enfrenta Rafael Nadal", brincou. Já o Guardian prefere fazer uma comparação mais direta entre Alonso e Hamilton e classifica a atuação do britânico, que, mesmo não sendo o piloto mais jovem a vencer um GP, título conseguido pelo espanhol, "entrará para a história como um dos maiores feitos do esporte." O último britânico campeão mundial, Damon Hill, também se rendeu ao talento de Hamilton. "Que vitória inacreditável para Lewis", afirmou o ex-piloto, que acrescentou: "As pessoas não devem subestimar o que ele conseguiu em um curtíssimo espaço de tempo. Claro que ele está em uma grande escuderia e tem um ótimo carro, mas vencer um Grande Prêmio com um performance dessas é alguma coisa especial".