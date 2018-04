Imprensa indiana destaca pódio de Fisichella no GP da Bélgica

NOVA DÉLHI - A imprensa indiana destacou nesta segunda-feira a atuação do piloto italiano Giancarlo Fisichella, da Force Índia, que no domingo conquistou o segundo lugar no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps.

Veja também:

F-1: classificação do Mundial

Confira o calendário da temporada

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

Antes, Fisichella conquistou a pole position. Com o resultado, o italiano levou a escuderia ao seu primeiro pódio e à conquista de seus primeiros pontos.

"O italiano Fisichella dá à [Force] India a primeira glória na Fórmula 1" é o titulo de uma matéria do jornal Hindustan Times.

Por sua parte, o Indian Express ressaltou que a escuderia indiana "deu início à sua história na F-1", enquanto o The Times of India fez um jogo de palavras com "A 'Força' está com a Índia".

O diário The Indu também deu destaque à vitória do italiano, salientando que "Fisichella trouxe os primeiros pontos para a Force India".

Giancarlo Ficishella, de 36 anos, está na F-1 há 13 temporadas. Antes de ir para a indiana, ele era piloto da Renault. Na última temporada, em sua estreia na competição, a Force Índia não pontuou.

A equipe, do milionário Vijay Mallya, até o momento tinha como melhores resultados dois nonos lugares, obtidos este ano por Adrian Sutil, em março, no circuito de Melbourbe, e por Fisichella, há três meses, em Montecarlo.

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, venceu a corrida de domingo. O terceiro melhor foi o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull Racing.

A Force India atualmente ocupa a nona posição no mundial de equipes, com 8 pontos. No topo da tabela está a Brawn GP (128 pontos), seguida pela Red Bull Racing (104) e Ferrari (56).