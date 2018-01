Imprensa insiste: Alonso na Ferrari Apesar do desmentido oficial da escuderia, a imprensa espanhola insiste nesta terça-feira que a Ferrari teria acertado um pré-contrato com o piloto Fernando Alonso (Renault). O acordo, segundo dizem os jornais, entraria em vigor a partir de 2005. ?O futuro de Alonso é vermelho vivo?, diz o diário ?Marca?, numa referência à cor da tradicional equipe italiana. O ?As?, reforçou a reportagem publicada na segunda-feira e reafirma que a Alonso seria o substituto de Michael Schumacher. O piloto espanhol não vive um bom momento na Renault e depois do GP de Indianápolis, quando foi obrigado a abandonar por problemas no motor, chegou mesmo a reclamar da equipe. "Não é lógico nem razoável que, se há um motor bom, não seja para mim. Eu estou lutando pela quarta posição e creio que mereço. Tirei quase 30 pontos em relação ao meu companheiro (Jarno Trulli)?, afirma o espanhol referindo-se à classificação dos dois no Mundial (55 pontos de Alonso contra 29 de Trulli). O contrato do espanhol termina em dezembro do ano que vem. Se quiser romper o compromisso antes disso, terá de pagar US$ 11,6 milhões de indenização, ?o que não é nada para a Ferrari?, lembra o ?As?. Além disso, informa o jornal, Alonso é um piloto barato. Recebe cerca de US$ 1,7 milhão por temporada, ?valor baixíssimo para os padrões da F-1?. A Ferrari paga U$ 42 milhões por temporada a Schumacher. Observadores lembram, porém, que Ferrari quer segurar o alemão até o final de seu contrato, em 2006. Por conta disso, a contratação de Alonso teria um outro objetivo: preencher a vaga do brasileiro Rubens Barrichello, cujo contrato termina em 2004 e que até agora não foi renovado.