Imprensa internacional elogia Montoya A imprensa européia não economizou elogios ao piloto colombiano Juan Pablo Montoya pela sua atuação ontem no Grande Prêmio do Brasil. ?Interlagos consagrou um novo talento, que nos encantou com sua grandiosa largada e sua ultrapassagem sem respeitar Michael Schumacher?, disse hoje o editorial do jornal italiano La Gazzetta dello Sport. ?Montoya assumiu a liderança com prepotência e não estava disposto a deixá-la por nada neste mundo?, foi o comentário do jornal francês L?Equipe, acrescentando que o colombiano apresentou uma maestria digna de grandes pilotos. Para o espanhol Marca, a atuação de Montoya confirmou que ele será uma estrela no curto prazo, depois de ter jogado Schumacher para escanteio e de ter feito o alemão provar do próprio remédio. O Corriere dello Sport, de Roma, por sua vez, acredita que ainda este ano, Bogotá irá festejar vitórias de Montoya. Na Colômbia, o jornal El Espectador afirma que o piloto fez lembrar as grandes estrelas da F-1. O jornal El Tiempo diz que ?o império de Michael Schumacher recebeu a premonição de que Montoya é o novo herói da categoria.