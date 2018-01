Imprensa italiana critica Barrichello A Gazzetta dello Sport, principal jornal esportivo da Itália, destaca nesta terça-feira em sua edição que os consecutivos erros do piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, estão se transformando em um grande problema para a escuderia. ?Depois de três colisões em três corridas e todas por sua culpa é exagero demais?, diz. A reportagem dá destaque ainda as críticas de ex-pilotos brasileiros e campeões mundiais Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, após o precoce abandono de Rubens no GP Brasil, no último domingo. A matéria lembra as contradições nas declarações de Barrichello que disse ?se sentir honrado em ter um maestro como Schumacher mas não suporta que ele seja mais rápido e que o ambiente na Ferrari é ótimo, porém, afirmou que em Maranello 550 pessoas trabalham somente para o alemão?. O Corriere dello Sport reforça ainda mais as críticas ao piloto brasileiro. ?Barrichello pare de acusações?, diz o jornal em sua manchete desta terça-feira. ?O piloto brasileiro está se envolvendo em um grande problema, será que não tem sorte, que perdeu a calma, que tem obsessão em querer ser Schumacher, seja como for é certo que está acumulando uma decepção atrás da outra?, afirma a matéria. Na edição de segunda-feira, o diário La Repubblica não mede palavras ao sugerir a troca do piloto brasileiro por um jovem mais eficiente como o alemão Nick Heidfled, terceiro colocado no GP Brasil.