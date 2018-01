Incêndios nos EUA adiam etapa da Cart A última etapa da temporada da Cart, marcada para domingo em Fontana, foi adiada por causa dos incêndios florestais que atingem a Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o anúncio do proprietário do circuito onde ocorre a prova, Bill Miller, ainda não foi definida uma nova data. ?Estamos monitorando o incêndio na região de Fontana desde a semana passada e ele se encontra a aproximadamente 5 milhas (8,5 quilômetros) do autódromo. Muitos foram os motivos para adiar a prova, como a proximidade das chamas, a qualidade do ar, o transporte e até a disponibilidade da equipe de funcionários para realizar o evento?, explicou Bill Miller. O GP de Fontana encerra a temporada da Cart mas não vale muita coisa. Afinal, o campeão já está definido desde a última etapa, domingo passado, na Austrália. É o canadense Paul Tracy, que levou a melhor no duelo com o brasileiro Bruno Junqueira.